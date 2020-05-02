Hizmetlere tek tıkla ulaşım…

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 46 milyonu aşan kullanıcının, korona virüsle mücadele sürecinde eklenenlerle birlikte Dijital Türkiye Portalı'ndaki 5 bini aşkın hizmete tek tıkla ulaşabildiğini bildirdi. Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dijital Türkiye Portalı'ndaki en çok kullanılan ve yeni sunulan hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Oktay, "İçinde bulunduğumuz izolasyon günlerinde sosyal mesafeyi korusak da vatandaşlarımız ile kamu hizmetleri arasına mesafe koymuyoruz. 46 milyonu aşan kullanıcı, yeni eklenenlerle birlikte Dijital Türkiye Portalı'ndaki 5 bini aşkın hizmete evinden tek tıkla ulaşmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

SON BİR YILDAKİ İŞLEM SAYISI 4 MİLYARA ULAŞTI

Oktay, paylaşımında, Dijital Türkiye Portalı'nda en çok kullanılan ve Kovid-19 ile mücadele sürecinde sunulmaya başlanan hizmetlere ilişkin grafiklere de yer verdi. Buna göre, son bir yılda en çok işlem gören hizmetler sırasıyla, "4A Hizmet Dökümü", "Vergi Borcu Sorgulama", "Dava Dosyası Sorgulama", "Mobil Hat Sorgulama", "Günlük Döviz Kurları", "5 Günlük Hava Tahmini", "Tapu Bilgileri Sorgulama", "Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" ve "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" oldu. Dijital Türkiye Portalı'ndan 655 kurum tarafından 5 bin 19 hizmet sunulurken, son bir yılda 4 milyar işlem yapıldı.

KOVİD-19 İLE MÜCADELE SÜRECİNDE BAZI BAKANLIK VE KURUMLAR TARAFINDAN 13 HİZMET DAHA KULLANIMA SUNULDU.

İçişleri Bakanlığınca yeni açılan hizmetler, "Seyahat İzin Belgesinin Verilmesi (E-Başvuru)", "T.C. Kimlik Kartı Başvuru Randevusu", "Pasaport Başvuru Randevusu", "Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu", "Dernek Kurucu ve Dernek Organ Üyeliği Sorgulama", "Adres Değişikliği Bildirimi Hizmeti" ve "Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama (Tüzel Kişi)" oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçlarının Sorgulanması", Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "UETDS Terminal Taşıt Hareket İşlemleri", Sağlık Bakanlığınca "TİTCK Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) Kayıt", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce "Çağrı İşaretlerinin Doğrulanması", Sosyal Güvenlik Kurumunca "Yurt Dışından Getirilen İlaçların Başvurusu" yeni açılan hizmetler arasında yer aldı.