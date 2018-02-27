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Hizmetler görüşüldü

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2018 yılı planlama toplantısı gerçekleştirerek yapılacak hizmet ve projeleri masaya yatırdı.

Hizmetler görüşüldü

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2018 yılı planlama toplantısı gerçekleştirerek yapılacak hizmet ve projeleri masaya yatırdı.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Hizmetler görüşüldü

Toplantıya Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, kurum çalışanları katıldı.
Toplantıda ilçelerin tamamında bakıma muhtaç bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için evde bakım ve evde sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı.
Ayrıca il genelinde belediyelerin 65 yaş ve üzeri yaşlılara sunması gereken hizmetlerin önemine de dikkat çekildi. 

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