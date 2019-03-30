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Hizmetler değerlendirildi

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlerin katıldığı toplantıda, Boğazlıyan ilçesinde dezavantajlı kesimlere yönelik yürütülen hizmetler değerlendirildi.

Hizmetler değerlendirildi

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlerin katıldığı toplantıda, Boğazlıyan ilçesinde dezavantajlı kesimlere yönelik yürütülen hizmetler değerlendirildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Hizmetler değerlendirildi

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılmasının ardından, Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin vatandaşlarca daha bilinir hale geldiği kaydedildi. Hizmetlerden yararlananlarda artış olduğunu, daha kaliteli ve hızlı hizmet sunulmaya başlandığını ifade eden İl Müdürü Abdullah Neşeli, dezavantajlı ailelerin sorunlarına çözüm üretilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda daha fazla gayret göstereceklerini, ulaşılamayan kimsenin kalmayacağını söyledi. Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu da, devletin niteliklerinden birisinin de ‘Sosyal Devlet’ olması olduğunu hatırlattı. Sinanoğlu, ‘’Özellikle son 15 yılda dar gelirli ailelere, dezavantajlı kesimlere, kadınlara, engelli vatandaşlarımıza ve şehit yakınları ve gazilerimize yönelik olarak önemli çalışmalara imza atılmıştır. Boğazlıyan’da da bu kesimlere yönelik olarak sunulan hizmetlerde hem kalite artışı sağladık hem de hizmetleri çeşitlendirdik" dedi.
Sinanoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi’nin çalışmalarıyla beraber vatandaşın yerinden ve daha etkin hizmet aldığını vurguladı. Sinanoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi’nin ilave personel ihtiyacının da olduğunu ifade etti. 

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