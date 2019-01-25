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Hizmete talip oldu

YERKÖY ilçesinin MHP’li Belediye Başkan Adayı Abdullah Altındaş, hizmete talip olduğunu belirterek, seçim çalışmalarını başlattı

Hizmete talip oldu

YERKÖY ilçesinin MHP’li Belediye Başkan Adayı Abdullah Altındaş, hizmete talip olduğunu belirterek, seçim çalışmalarını başlattı

25 Ocak 2019 Cuma 07:00
226 Okunma
Hizmete talip oldu

İlçe esnafını ziyaret eden, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Altındaş, ‘’Yerköy’ümüz için yola koyulduk. Allah’ın izniyle tüm hemşerilerimizin gönüllerine girmeye geliyoruz. Girilmedik gönül, sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız, inşallah!.. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda yar ve yardımcımız olsun. Tüm hemşerilerimin hayır dua ve desteklerini bekliyorum. Yerköy’ümüzü hep beraber yönetip, hep beraber yöneteceğiz’’ dedi.

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