Hizmete kimse karşı çıkmaz

Mahalle toplantısında konuşan Belediye Başkanı Kazım Arslan, halkın hizmetine sunulacak proje ve işlere hiçbir belediye meclisi ve meclis üyesinin karşı çıkmayacağını belirtti. Halkın talebiyle tertiplenen toplantılara Yozgatlı vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor. Yozgat’ın farklı mahallelerinde gerçekleştirilen toplantılarda Başkan Kazım Arslan vatandaşlarla sohbet ederek, yeni dönemde hayata geçirilecek projelerini anlatıyor. Gönüllü vatandaşlardan oluşan kampanya ekibinin düzenlediği toplantılara birçok vatandaş da gönüllü olarak katılıyor. Yoğun kalabalıklara hitap eden Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye meclisiyle Belediye Başkanı’nın çalışma sistemini halk ile paylaştı. Vatandaşa ulaşacak hizmetleri hiçbir meclisin engellemediğini ve engelleyemeyeceğini söyleyen Arslan, “Mesela sizin yolunuza asfalt atacağız. Belediye Meclisi çıkıp da buna engel mi olacak? Böyle bir meclis olmaz, böyle bir meclis üyesi olmaz, olursa da halk buna izin vermez zaten” dedi.

Başkan Arslan Belediye Meclisi’nden şahsi ikbal ve yakınlarına kayırmacılık gibi taleplerde bulunmadığını, bundan sonra da bulunmayacağını hatırlatarak, “Dolayısıyla Belediye Meclisi’nin bize engel olacağı, zıt düşeceğimiz bir konu da söz konusu olmayacak. Biz Yozgat Park’ı yaparken, Hal projesi ve Otopark Projesi’ni hayata geçirirken, yollarımızı asfalt ile buluştururken, konaklarımızı restore ederken bir meclis üyesi de çıkıp ‘neden bunları yapıyorsunuz, bunları yaptırmam’ demedi. Bundan sonrakiler de demeyecek. Kimse hizmete engel olamaz” şeklinde konuştu. Haber: Mustafa TEKER