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Hizmete devam

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Bağlı Özükavak Beldesinde, belediye tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:31
Hizmete devam

Mezar temizleme ve kilit parke çalışmalarının ardından belediye ekipleri tarafından bağlantı yolları ve ana halterlerin kumlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Belde halkının mağdur olmaması için çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Belediye ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın huzuru ve rahatlığı bizler için her şeyden önemli. Bu doğrultuda ekiplerimizde çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. İnşallah en kısa zamanda yollardaki kumlama ve düzenleme çalışmalarımızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu. 
•Haber Merkezi•

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