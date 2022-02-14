Hizmet vermeye devam

Şehit yakınlarına, gazi ve harp malulleri irtibat ve destek masası’nın önemine değinen Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, "Şehit aileleri ve gazilerimiz bizim için çok değerli ve önemlidir. Şehit yakını ve gazilik unvanlarının inancımız ve milletimiz için şeref ve iftihar vesilesi olduğunu belirten Başhekim Kozan, “Hastanemize başvuran tüm hastalar bizim için çok değerlidir ancak, şehit yakını ve gazilerimizin yeri bizler için ayrıdır. Onlar şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe onlara olan saygımız vefa borcumuz asla bitmez. Devletimiz şehit yakınlarına ve gazilerimize her alanda çok önemli imkânlar sağlarken, biz de Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak onlara ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizi ve sonsuzluk yolculuğuna çıkmış kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor; tedavileri devam eden fedakârlık timsali gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

