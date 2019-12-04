Hizmet kalitesi konuşuldu

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sami Erdoğan, 2015 yılında akredite olarak üyelerine 5 yıldızlı hizmet sunan odaların üyelerine sunduğu hizmeti geliştirme amacıyla organize ettikleri toplantı kapsamında çevre il ve ilçelerdeki oda/borsaların yapmış oldukları iyi uygulama örneklerini görerek, bu bu iyi örnekleri baz alarak hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Müdürü Özge Karatepe’nin de katıldığı toplantıda, akredite olan oda ve borsaların denetimler sonrasında almış oldukları ‘iyi uygulama’ konu başlıkları değerlendirildi. Stratejik plan, performans yönetimi ve öz değerlendirme konularının da değinildi. Toplantı sonrasında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişikler Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zekiye Gençer tarafından toplantıya katılım gösteren oda borsa genel sekreterlerine ‘etkili iletişim ve beden dili’ semineri verildi.