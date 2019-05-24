Hizmet İş’ten istişare

Nohutlu Tepe Bilal Şahin Sosyal Tesisleri’ndeki istişare toplantısına Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de katıldı. Toplantıda, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesine bağlı il, ilçe, belde belediyelerinde ve kamu kurumlarında çalışan şube yönetim kurulu üyeleri, işyeri sendika temsilcileri, şube komite başkanları iştirak etti. Önce iftar yapıldı, ardından da istişarete toplantısı gerçekleştirildi.