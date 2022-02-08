Hizmet-iş’te seçim zamanı

Yozgat Hizmet-İş Sendikası’nın 2018 yılında yapılan 6’ıncı Olağan Genel Kurulu’nda seçimleri kazanan mevcut başkan Ferman Zararsız yeniden adaylığını açıkladı. Kongre yarın Grand Ser Hotel’de saat 10’da yapılacak. Hizmet- İş olarak her zaman işçinin yanında olduklarını, emeklerinin karşılığını almaları konusunda destekçileri olduklarını söyleyen Ferman Zararsız, ‘’ Geçmiş dönemlerde olduğu gibi şimdi de işçilerimizin menfaatlerini ön planda tutan, bir sendika anlayışı ile hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Geçen sene ve bu sene imzaladığımız toplu sözleşmelerle de sendika üyesi işçi kardeşlerimizin enflasyondan etkilenmemeleri adına belediye başkanları ile görüşerek gerekli zamların yapılmasına vesile olduk. Yarın yapılacak olan olağan genel kurul toplantımızda da üyelerimiz destek verir, tekrar beni bu göreve layık görürler ise onlar için 7/24 çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•