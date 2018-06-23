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Hizmet-İş’e hayırlı olsun

HİZMET-İş sendikasının yeni binasını ziyaret eden Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ve beraberindekiler şube başkanı Ferman Zararsız’a hayırlı olsun dediler.

Hizmet-İş’e hayırlı olsun

HİZMET-İş sendikasının yeni binasını ziyaret eden Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ve beraberindekiler şube başkanı Ferman Zararsız’a hayırlı olsun dediler.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Hizmet-İş’e hayırlı olsun

 Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Sibel Yıldırım, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Yozgat Belediye Başkan Yardımcıları, Hizmet İş Sendikasının yeni şube binasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ şube başkanlığında toplantı salonunda, şube yönetim kurulu üyelerine, işyeri sendika temsilcilerine, komite başkanlarına ve sendika üyesi işçilere, 24 Haziran Seçiminin önemi ve Yozgat'a yapılan yatırımları içeren konuşma yaptı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 24 Haziran Seçimleri sonrasında Belediyelerde çalışan geçici işçilerin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne uzatılacağını ve kitlerde çalışan işçilere de kadro verileceğinin müjdesini verdi.

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