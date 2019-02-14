Hizmet İş üye sayısını artırdı

Sendika Şube Başkanı Ferman Zararsız, birçok ilçe ve belde belediyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmelerini imzaladıklarını, çalışanların ücretlerinin iyileştirildiğini söyledi. Zararsız, bu arada Çiçekdağı Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan 31 işçinin sendikaya üye kayıtlarını yaptıklarını kaydetti. Zararsız, ‘’Çiçekdağı Belediye Başkanı Sayın İsmail Deniz'e bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alaka için, Çiçekdağı Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan işçilerimize sendikamızı tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Çiçekdağı belediyesine, sendikamıza ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.