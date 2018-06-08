Hizmet İş tepkili

Zararsız, ‘’İlk etapta belediyelerde çalışan geçici işçilerimizin çalışma sürelerinin uzatılması için, kitlerin kadroya geçemeyen işçilerimizin kadroya geçirilmesi için, kadroya geçen işçi kardeşlerimizin, sıkıntılarının, sorunlarının bir an önce çözülmesi, toplu-iş sözleşmelerinin biran önce imzalanması için gece gündüz demeden çalışacağız. Gerek belediyelerde, gerek diğer kamu kuruluşlarında milli eğitimde çalışan geçici işçilerimizin daimi işçi kadrosuna geçirilmesi için mücadelemize devam edeceğiz’’ dedi.