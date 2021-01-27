Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1536
ALTIN
436.762
DOLAR
7.3521
STERLİN
10.0974
EURO
8.9384

Hizmet-İş Sendikası 43 yaşında

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube ve Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, sendikanın 43’üncü kuruluş yılını kutlamanın onurunu, heyecanını ve haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:51
Hizmet-İş Sendikası 43 yaşında

Zararsız, ‘’Hak-İş/Hizmet-İş sendikamız, ülkemizin en büyük işçi sendikası olarak, bugün standart belirleyen bir kurum haline gelmiştir. Artık Anadolu’nun duygularının, taleplerinin, beklentilerinin tercümanı olan, üyelerinin yanı sıra tüm emekçilerin umuduna dönüşen, karar alma süreçlerinde yer alan aktif bir Hizmet-İş var. 1979 yılında bir fidan iken, bu gün gölgesinde yüzbinleri barındıran ulu bir çınar ve kutlu bir davanın adıdır. Ulu Çınar’ın gölgesinde olmak, mensubu olmak ve bu davaya hizmet etmek hepimiz için bir onur ve gururdur’’ dedi. Zararsız, Hizmet-İş’in kurulduğu günden bu yana emeğin onur kalesi olduğunu, 43 yıllık sendikal mücadelesinde sadece mevcut olmak için değil, varlığını sürekli ve anlamlı kılmak için var olduğunu kaydetti. Zararsız, ‘’Bu sendika samimiyetle, iyilikle, birlik ve dayanışma duygusuyla kuruldu. Hizmet-İş ilkeli, kararlı, sorumlu ve onurlu sendikacılık prensipleri ile bu günlere geldi. ‘İmzamız İşçiniz Kararıdır’ ilkemizle emekçilerin haklarını asla bir yerlere peşkeş çekmeden, onların istek ve taleplerine daima önem vererek bir sendikal yol izlenmiştir. Hizmet-İş Türk sendikacılığının hem yüz akı hem de özgür bir modelidir’’ diye konuştu. Zararsız, Hak-İş ve Hizmet-İş sendikasının taşeron sisteminin ortadan kaldırılması için önderlik ettiğini, Türkiye’de ses getiren mücadelenin meyvelerini verdiğini, bugün yeni bir aşamaya geldiğini bildirdi. Zararsız, ‘’696 sayılı Kararname bizim arzu ettiğimiz bir noktada gerçekleşmedi, buradan kaynaklı zorluklarımız, sıkıntılarımız hüzünlerimiz oldu. Ama ne olursa olsun kamuda çalışan yaklaşık 1 milyona yakın taşeron işçisi, kadrolarını alarak normalleşme sürecine geçmiş bulunmaktadır. Yerel yönetimlerde hızla normalleşmenin başlamasıyla belediye şirketlerinde toplu iş sözleşmeleri gerçekleştiriyoruz ve sürecin ilk adımını onlarla paylaşıyoruz. Geride bıraktığımız 42 yılın emek tarihi açısından, sabırlı, inançlı, dirençli, zorluk ve başarılarla dolu bir geçmişe tanıklık ettik. Kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, Sayın Genel Başkanımız ile Kurucu ve Onursal Başkanımıza, Genel Başkan Vekilimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Genel Sekreterimize ve tüm yol arkadaşlarımıza,  43 yıl önce öncülük eden kurucularımıza, teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Hizmet-İş Sendikası 43 Yaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASIRLARDIR DURUYOR AMA!
ASIRLARDIR DURUYOR AMA!
443 konut satıldı
443 konut satıldı
Araç sayımız arttı 108 bin 696 oldu
Araç sayımız arttı 108 bin 696 oldu
SANAYiCiLERiN SORUNLARINI DiNLEDi
SANAYiCiLERiN SORUNLARINI DiNLEDi
Kaymakamlar toplandı
Kaymakamlar toplandı
Donmaktan kurtarıldı
Donmaktan kurtarıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim