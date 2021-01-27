Hizmet-İş Sendikası 43 yaşında

Zararsız, ‘’Hak-İş/Hizmet-İş sendikamız, ülkemizin en büyük işçi sendikası olarak, bugün standart belirleyen bir kurum haline gelmiştir. Artık Anadolu’nun duygularının, taleplerinin, beklentilerinin tercümanı olan, üyelerinin yanı sıra tüm emekçilerin umuduna dönüşen, karar alma süreçlerinde yer alan aktif bir Hizmet-İş var. 1979 yılında bir fidan iken, bu gün gölgesinde yüzbinleri barındıran ulu bir çınar ve kutlu bir davanın adıdır. Ulu Çınar’ın gölgesinde olmak, mensubu olmak ve bu davaya hizmet etmek hepimiz için bir onur ve gururdur’’ dedi. Zararsız, Hizmet-İş’in kurulduğu günden bu yana emeğin onur kalesi olduğunu, 43 yıllık sendikal mücadelesinde sadece mevcut olmak için değil, varlığını sürekli ve anlamlı kılmak için var olduğunu kaydetti. Zararsız, ‘’Bu sendika samimiyetle, iyilikle, birlik ve dayanışma duygusuyla kuruldu. Hizmet-İş ilkeli, kararlı, sorumlu ve onurlu sendikacılık prensipleri ile bu günlere geldi. ‘İmzamız İşçiniz Kararıdır’ ilkemizle emekçilerin haklarını asla bir yerlere peşkeş çekmeden, onların istek ve taleplerine daima önem vererek bir sendikal yol izlenmiştir. Hizmet-İş Türk sendikacılığının hem yüz akı hem de özgür bir modelidir’’ diye konuştu. Zararsız, Hak-İş ve Hizmet-İş sendikasının taşeron sisteminin ortadan kaldırılması için önderlik ettiğini, Türkiye’de ses getiren mücadelenin meyvelerini verdiğini, bugün yeni bir aşamaya geldiğini bildirdi. Zararsız, ‘’696 sayılı Kararname bizim arzu ettiğimiz bir noktada gerçekleşmedi, buradan kaynaklı zorluklarımız, sıkıntılarımız hüzünlerimiz oldu. Ama ne olursa olsun kamuda çalışan yaklaşık 1 milyona yakın taşeron işçisi, kadrolarını alarak normalleşme sürecine geçmiş bulunmaktadır. Yerel yönetimlerde hızla normalleşmenin başlamasıyla belediye şirketlerinde toplu iş sözleşmeleri gerçekleştiriyoruz ve sürecin ilk adımını onlarla paylaşıyoruz. Geride bıraktığımız 42 yılın emek tarihi açısından, sabırlı, inançlı, dirençli, zorluk ve başarılarla dolu bir geçmişe tanıklık ettik. Kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, Sayın Genel Başkanımız ile Kurucu ve Onursal Başkanımıza, Genel Başkan Vekilimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Genel Sekreterimize ve tüm yol arkadaşlarımıza, 43 yıl önce öncülük eden kurucularımıza, teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.