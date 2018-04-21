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Hizmet İş açılışa hazır

HAK İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi yeni hizmet binasının açılışını bugün gerçekleştirecek.

Hizmet İş açılışa hazır

HAK İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi yeni hizmet binasının açılışını bugün gerçekleştirecek.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Hizmet İş açılışa hazır

HAK İş Basın Müşaviri Yardımcısı Ersin Odabaşı ve Hizmet İş Sendikası Basın Birimi temsilcisi Murat Demirci, beraberinde Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube personeli Bayram Kara ile gazetemizi ziyaret ederek bilgilendirmede bulundular.
Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı’nın yeni taşındığı Anadolu Konağı’nın bugün yapılacak tören ile hizmete gireceğini bildiren Murat Demirci, açılış öncesi saat 10.00’da Grand Ser Otel’de sendikanın olağan genel kurulunun gerçekleştirileceğini söyledi. Açılışın saat 14.00’de yapılacağını ifade eden Demirci, sendikaya ve işçilere yakışan, işçilerin hizmetinde olacak çok fonksiyonlu hizmet binasının açılışında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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