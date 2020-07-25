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Hizmet için yatırım

Çekerek Belediyesi, daha fazla hizmeti, düşük maliyetle vatandaşa ulaştırabilmek için makine parkını büyük oranda yenileyip, güçlendirdi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:27
Hizmet için yatırım

ÇEKEREK Belediyesi, ilçenin sorunlarını çözmek, altyapı çalışmalarını daha ucuza ve kaliteli bir biçimde tamamlamak amacıyla makine parkını güçlendirdi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına araç filosunu arttırmaya devam ettiklerini belirterek, bunu yaparken de en büyük önceliği belediyenin bütçesinden tek kuruş çıkarma gayretinde olduklarını kaydetti. Başkan Çakır, ‘’Girişimlerimiz ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin de destekleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize yaklaşık 300 Bin liraya 2 adet toplam 600 Bin lira değerinde çöp kamyonları hibe edildi. Araçlarımızın ilçemize kazandıran başta hemşehrimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bey, Milletvekilimiz Yusuf Başer beye teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Ekiplerimizle birlikte daha temiz bir çevre ve yeşile önem veren belediye olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Başkan Çakır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe konteynerlerinin de geldiğini bildirdi. Çakır, ‘’Çekerek bizim evimiz, biz evimizi kirletmeyiz, sloganıyla temiz bir Çekerek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çöp Konteynerleri ve Sıfır Atık Projesi kapsamında da Karton Depolama Kafesleri ve iç mekan çöp konteyneri hibe olarak ilçemize gelmiştir’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Hizmet Için Yatırım
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