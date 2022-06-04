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Hizmet için devam

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yapılan çalışmaları incelemeye devam ediyor.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:51
Hizmet için devam

Şehre hizmet için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Köse, Sanayi Kavşağı, TOKİ arası yan yol ve bisiklet yolu çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmaların Yozgat halkına hayırlı olmasını temenni eden Köse, “Çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yaz ayının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte bizlerde çalışmalarımıza hız kazandırdık” dedi. 
Haber Merkezi
 

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Hizmet Için Devam
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