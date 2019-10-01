Hizmet binası yükseliyor

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, teknik personel ile birlikte yapımı devam eden 123. Şube Müdürlüğü'ne ait yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. 30 dönüm alan içerisinde 9 ayrı binadan oluşacak Şube Müdürlüğü'nde idari bina, lojman, misafirhane, iş makinesi atölyesi, makine parkı, petrol istasyonu gibi alanlar olacak. Muslubelen bölgesinde 5 bin 175 metrekare alan üzerine inşa edilmeye çalışılan yeni DSİ hizmet binası, 20 milyon 490 liraya ihale edildi. İçerisinde lojman, misafirhane, idare bina, laboratuvar, nizamiye binası, atölye binası, teshin merkezi, 3 ambar olan DSİ hizmet binası inşaatı 2020 yılı Kasım ayında tamamlanarak teslim edileceği bildirildi.