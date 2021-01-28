Hizmet binası yükseliyor

Binanın bodrum kat tabla betonu atıldı, çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yapımı devam eden hizmet binası inşaatını gezip, çalışanlardan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Ahmet Öçal, yeni hizmet binasının 812 metrekare taban oturum alanı, 2 bin 436 metrekare kullanım alanına sahip olacağını söyledi. Üç katlı yeni hizmet binasının deprem yönetmenliğine uygun inşa planlandığını bildiren Öçal, ‘’Binamız tamamlandığında vatandaşımıza daha iyi hizmet sunacağız. Belediye hizmet binamız en kısa zamanda tamamlanabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir’’ dedi.