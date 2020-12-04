Hizmet binası temeli

SARAYKENT ilçesinde yeni yapılacak olan belediye hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yeni hizmet binasının 812 metrekare taban oturum alanı ve 2 bin 436 metrekare kullanım alanına sahip olacağını söyledi. Binanın 3 kat olacağını belirten Öçal, "Binamız yeni deprem yönetmenliğine uygun kullanışlı modern bir bina olacak. İnşallah binamız tamamlandığında vatandaşımıza daha iyi hizmet sunacağız. Belediye hizmet binamız ınilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Kurban kesimi ve yapılan duanın artından temel atıldı. Törene, Saraykent Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve vatandaşlar katıldı.