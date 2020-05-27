Hızlı trende sefer hazırlığı

SİVAS (Valisi Salih Ayhan, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının yılsonuna kadar tamamlanacağını, tren seferlerinin başlayacağını bildirdi. Ayhan, YHT Hattı Eşmebaşı Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu. Ayhan, Ankara-Yozgat-Sivas YHT inşaatının en önemli çalışma noktalarından birisinin Esmebaşı Tüneli olduğunu söyledi. Bu bölgenin Sivas ile Yerköy arasında altyapısı bitmeyen tek nokta olduğunu belirten Ayhan, "3 Mart'ta 100 metrelik bir alanda göçük yaşanması nedeniyle burada farklı çalışma tekniği geliştirildi ve bugünkü adımlar atıldı. Hem bu çalışmaları yerinde incelemek hem de bayram günü dahil çalışan arkadaşlarımızı alkışlamak için buraya geldik" dedi.

Hummalı bir çalışma yapıldığını ve tünelin bin 422 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Ayhan, "Burası yeni bir teknik çalışmayla üst taraftan yaklaşık 2 bin farklı noktadan delinip çimento enjekte edilerek güçlendiriliyor. Haziran ayı ortasında bu güçlendirme bittikten sonra Yozgat-Yerköy arası tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.

SEFERLER BAŞLAYACAK

Hatta olağanüstü bir teknik çalışma yapıldığını vurgulayan Ayhan, "Bu sene bilet kesilmesi için bayram dahil çalışan arkadaşlarımızı hem kalben hem de yürekten alkışlayarak takdir ettik. Bu, Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi. Cumhurbaşkanımızın özel ve hassas takibiyle Ulaştırma Bakanımızın sürekli sahada olmasıyla, TCDD Genel Müdürümüzün her gün adeta bu bölgede hassasiyetiyle, yetkili firmalar herkes hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun, koronavirüs ile mücadelede 3 aylık bir zaman diliminde bir yavaşlama olsa dahi heyecandan, motivasyondan bir çalışmada hiçbir irade eksilmesi asla olmadı. İnşallah yıl sonunda tren seferleri başlamış olacak. Esmebaşı Tüneli'nde arkadaşlarımız büyük bir hikaye yazıyor. Tarihe bir not düşülmüş olacak, müthiş bir emek var burada. Kırıkkale'de T15 Tüneli ve T8 Tüneli'nde buna benzer çalışmalar var. Sivaslılar müsterih olsunlar, inşallah bu sene hızlı tren seferlere başlayacak" ifadelerini kullandı.