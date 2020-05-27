Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104954
ALTIN
373.759
DOLAR
6.7743
STERLİN
8.3123
EURO
7.4347

Hızlı trende sefer hazırlığı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldığını söyledi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 23:28
Hızlı trende sefer hazırlığı

SİVAS (Valisi Salih Ayhan, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının yılsonuna kadar tamamlanacağını, tren seferlerinin başlayacağını bildirdi.  Ayhan, YHT Hattı Eşmebaşı Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu. Ayhan, Ankara-Yozgat-Sivas YHT inşaatının en önemli çalışma noktalarından birisinin Esmebaşı Tüneli olduğunu söyledi. Bu bölgenin Sivas ile Yerköy arasında altyapısı bitmeyen tek nokta olduğunu belirten Ayhan, "3 Mart'ta 100 metrelik bir alanda göçük yaşanması nedeniyle burada farklı çalışma tekniği geliştirildi ve bugünkü adımlar atıldı. Hem bu çalışmaları yerinde incelemek hem de bayram günü dahil çalışan arkadaşlarımızı alkışlamak için buraya geldik" dedi.
Hummalı bir çalışma yapıldığını ve tünelin bin 422 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Ayhan, "Burası yeni bir teknik çalışmayla üst taraftan yaklaşık 2 bin farklı noktadan delinip çimento enjekte edilerek güçlendiriliyor. Haziran ayı ortasında bu güçlendirme bittikten sonra Yozgat-Yerköy arası tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.
SEFERLER BAŞLAYACAK
Hatta olağanüstü bir teknik çalışma yapıldığını vurgulayan Ayhan, "Bu sene bilet kesilmesi için bayram dahil çalışan arkadaşlarımızı hem kalben hem de yürekten alkışlayarak takdir ettik. Bu, Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi. Cumhurbaşkanımızın özel ve hassas takibiyle Ulaştırma Bakanımızın sürekli sahada olmasıyla, TCDD Genel Müdürümüzün her gün adeta bu bölgede hassasiyetiyle, yetkili firmalar herkes hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun, koronavirüs ile mücadelede 3 aylık bir zaman diliminde bir yavaşlama olsa dahi heyecandan, motivasyondan bir çalışmada hiçbir irade eksilmesi asla olmadı. İnşallah yıl sonunda tren seferleri başlamış olacak. Esmebaşı Tüneli'nde arkadaşlarımız büyük bir hikaye yazıyor. Tarihe bir not düşülmüş olacak, müthiş bir emek var burada. Kırıkkale'de T15 Tüneli ve T8 Tüneli'nde buna benzer çalışmalar var. Sivaslılar müsterih olsunlar, inşallah bu sene hızlı tren seferlere başlayacak" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Hızlı Trende Sefer Hazırlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cuma Namazına izin çıktı
Cuma Namazına izin çıktı
Çocuklar alanlara koştu
Çocuklar alanlara koştu
Kan bağışı
Kan bağışı
Göletlere yavru balık
Göletlere yavru balık
Dezenfekte edildi
Dezenfekte edildi
Yaralı Tilki yavruları
Yaralı Tilki yavruları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim