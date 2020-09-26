Hızlı trende çalışmalara devam

DEVLET Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattında, yüzde 90'nı tamamlanan Kayaş-Nenek arası yapım ve modifikasyon çalışmalarını inceledi. Kayaş-Yerköy arası üstyapı ve elektromekanik alt yüklenici firmalarından çalışmaların son durumu hakkında brifing aldı. Uygun, güzergahın 126. kilometresinde tüm montajları tamamlanan sinyalizasyon ve telekomünikasyon binasının başlayan dahili testleri yerinde inceleyen Genel Müdür Uygun, projede görevli genç mühendisleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Yozgat YHT Gar binası ve teknik hizmet binasının yapım çalışmalarını da inceleyen Uygun, projede her geçen gün sona biraz daha yaklaştıkça heyecanın ve mutluluğun katlanarak artığını ifade etti. Yapım süreci ve testleri tamamlanan Yozgat Trafo Merkezini gezerek, "Milletimize yakışır YHT deneyimi sunmak için titizlikle çalışıyoruz" dedi.