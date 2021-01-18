HIZLI TREN, YAVAŞ KALDI

ANKARA-Yozgat-Sivas hızlı tren projesiyle ilgili olarak geçtiğimiz yıl ekim-kasım aylarında test sürüşü yapılmasına karşın, yolcu taşımacılığına ne zaman başlanacağı konusunda henüz bir tarih belirlenemedi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Bu yıl açacağız diyorlar, sürekli erteleyip, halkı oyalıyorlar. 2008 yılında inşaatına başlayan Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren projesinin üzerinden 12 yıl geçti, hala ortada bir şey yok’’ diyerek bu duruma tepki gösterdi. Tarhan, uzun süre önce tamamlanması gereken hızlı tren hattı projeleri ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplandırılması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Bakanlık bünyesindeki ihalelerin kilometre başına düşen maliyetleri arasında da büyük farklılıklar görüldüğüne dikkat çeken Tarhan, Bakan Karaislamoğlu’na ‘’Bu projeler ne zaman tamamlanacak ve maliyet farkı neden kaynaklanmaktadır’’ diye sordu. Tarhan, ‘’405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren hattı için 9 milyar 746 milyon, 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Osmaneli hızlı tren hattı için 9 milyar 449 milyon, 102 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman hızlı tren hattı için ise 1 milyar liralık ihale yapılmıştır. İhaleler arası bu farklılığın nedeninin ne olduğu bilinmemektedir. Bakanlığın ihalelerin arasındaki farklılığın ne olduğunu da açıklaması gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.