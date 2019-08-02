HIZLI TREN RAYLARINDA AHESTE SEYAHAT

Yerköy-Yozgat-Sivas arasındaki toplam 245 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattından Yozgat’tan geçen kesiminde 80 kilometrelik bölümünde çift yönlü ray döşendi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Albay Bilgihan Yeşilyut, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Soner Özyer ile birlikte gazetecilerin de katılımı ile ray döşenen demiryolunun 40 kilometrelik kesiminde ilk seyahati gerçekleştirdi. Vali Çakır, Yapı Merkezi İnşaat Proje Müdürü Mehmet Başer'den bilgi çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yerköy-Sivas hattında ray serimi çalışmaları proje maliyetinin bir milyar 83 milyon lira olduğu kaydedildi. Yozgat Merkez Divanlı İstasyonundan regülatör ve Stabilizatör ile çalışmaların ulaştığı Sorgun ilçesinin Çiğdemli Beldesi’ne kadar olan kesimde raylar üzerinde seyahat bir saat 56 dakika sürdü. Yılsonundan itibaren Yozgat kesiminde test sürüşlerine başlanacak olan hattan Vali ve gazetecileri taşıyan demiryolu taşıtının geçmesi, geçtiği kesimlerdeki yerleşim alanlarında yaşayanları heyecanlandırdı. Yozgat Valisi Kadir çakır, Ankara-Sivas YHT Projesi'nin çok büyük bir yatırım olduğunu söyledi. Yatırımı Yozgatlının uzun süredir beklediğini dile getiren Çakır, "Tünelin ucu göründü artık. Yavaştan başladık inşallah hızlısına da bineceğiz. 13,2 milyar liralık bir yatırım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an ray döşemeleri sürüyor. Yerköy-Yozgat-Sorgun'a ray döşendi. Akdağmadeni ilçesine de döşeniyor. İşin yüzde 87'si bitmiş durumda, kalan kısım da kısa sürede tamamlanacak. Ardından test sürüşleri başlayacak" dedi.

Çakır, hat tamamlandığında zaman açısında büyük avantaj ortaya çıkacağını anlatarak "Yozgat, gerek jeotermal açıdan gerek tarihi açıdan birçok güzelliklere sahip bir ilimiz. İlimizin tanıtımında, ekonomik yatırımların oluşmasında çok büyük katkı sağlayacak. Bu anlatmakla bitecek bir durum değil. Çok büyük bir iş’’ diye konuştu.

Yapı Merkezi İnşaat Proje Müdürü Mehmet Başer de, 5 istasyon ile gidilebilen bir hatta üst yapı çalışması yaptıklarını hatırlattı. Başer, ‘’245 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Sivas arasının özelliği, toplam 47 kilometre tünel hattının bulunmasıdır. Ayrıca 14 kilometre de viyadük hattı yer alıyor. Sanatsal ve altyapıları bol olan bir hat... Bu hat ilkleri de barındırıyor. Çift hat ve Türkiye’de ilk defa 300 kilometre hızla gidebilen bir trenin hattını döşemekteyiz. Bunlardan bir tanesi de Türkiye’de ilk defa kullanılan Beton Panellerdir. 5 metre boyunda, tünel içerisinde kullanılan panellerdir. Bu bakım kolaylığı sağlamaktadır. Demiryolu bakım gerektiren bir ulaşım sistemidir. Balans ayarları ve diğer bakım çalışması yapılmasıdır. Bu panellerde bu işi kolaylaştırmaktadır’’ ifadelerini kullandı.



