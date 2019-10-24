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Hızlı Tren hız kesmiyor

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Murat Kaplay, yapımı devam eden hızlı tren istasyonu inşaatını ziyaret ederek, bilgi aldı.

Hızlı Tren hız kesmiyor

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Murat Kaplay, yapımı devam eden hızlı tren istasyonu inşaatını ziyaret ederek, bilgi aldı.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Hızlı Tren hız kesmiyor

Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının en büyük sanat yapılarından biri olan 5 bin 120 metre uzunluğundaki tünel, Akdağmadeni ilçesinde bulunuyor. Türkiye'de şu ana kadar tamamlanmış en uzun Yüksek Hızlı Tren Tüneli, Ankara- Yozgat- Sivas YHT Projesinin en zorlu kısmını oluşturduğu kaydedildi. 5 bin 120 metrelik Akdağmadeni T9 Tünelinin, Yerköy-Yozgat-Sivas etabında yer alan toplum uzunluğu 17.9 kilometre olan 9 tünelden en büyüğü olduğu bildirildi. Çift hatlı, 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen T9 tünelinin inşasında, yaklaşık 100 bin metreküp beton, 6 bin 200 ton demir kullanılırken, 700 bin metreküp kazı yapıldığı belirtildi. Ankara- Yozgat- Sivas YHT Projesinin Yerköy-Yozgat-Sivas kesiminde ayrıca, en uzunu 985,50 metre olan 7, toplam 2 bin 485 metre viyadük, 8 adet üstgeçit, 11 adet altgeçit, 84 adet menfez ve 1 Kutu Kesit Karayolu Geçişi bulunuyor.  Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ray döşeme çalışmalarının hız kesmeden sürdürüldüğü bildirildi.

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