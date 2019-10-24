Hızlı Tren hız kesmiyor

Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının en büyük sanat yapılarından biri olan 5 bin 120 metre uzunluğundaki tünel, Akdağmadeni ilçesinde bulunuyor. Türkiye'de şu ana kadar tamamlanmış en uzun Yüksek Hızlı Tren Tüneli, Ankara- Yozgat- Sivas YHT Projesinin en zorlu kısmını oluşturduğu kaydedildi. 5 bin 120 metrelik Akdağmadeni T9 Tünelinin, Yerköy-Yozgat-Sivas etabında yer alan toplum uzunluğu 17.9 kilometre olan 9 tünelden en büyüğü olduğu bildirildi. Çift hatlı, 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen T9 tünelinin inşasında, yaklaşık 100 bin metreküp beton, 6 bin 200 ton demir kullanılırken, 700 bin metreküp kazı yapıldığı belirtildi. Ankara- Yozgat- Sivas YHT Projesinin Yerköy-Yozgat-Sivas kesiminde ayrıca, en uzunu 985,50 metre olan 7, toplam 2 bin 485 metre viyadük, 8 adet üstgeçit, 11 adet altgeçit, 84 adet menfez ve 1 Kutu Kesit Karayolu Geçişi bulunuyor. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ray döşeme çalışmalarının hız kesmeden sürdürüldüğü bildirildi.