Hızlı tren hedefe ulaştı

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 4-5 aylık bir test sürecinden sonra hattın yolcu ulaşımına açılacağını söyledi. Test sürüşü kapsamında Sivas’a ulaşan tren Sivas Valisi Salih Ayhan ile TCDD etkilileri tarafından karşılandı. Bazı vatandaşlar da merakla trenin kenti girişini takip etti. Güzergâhtaki çalışmaların tamamlanmasıyla Mayıs ayı içinde hattın yolcu seferlerine başlaması planlanıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, “Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı en kısa zamanda hizmete girecek. Bunun somut bir işaretini görmüş olduk. Kısa zaman içerisinde de Ankara’dan Sivas’ımıza seferi başlayacak. Gece gündüz çalışıldı, hayırlı uğurlu olsun diyorum’’ dedi. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da, “Yılların emeğini meyvesini bugün görmüş olduk. Kırıkkale’den, Yozgat’tan geçerek hızlı tren setimizle birlikte Sivas’a geldik. Artık tünelin ucunda ışığı gördük. Kısa sürede testlerinde başarılı olması durumunda 4-5 ay sürecek bir test süresi sonucunda yolculu işletmeye açmış olacağız. Bu büyük bir yatırım. 406 kilometrelik bir hattın açılması, devletimizin gücünü gösteriyor. Bu ülkemizin ekonomisinin güçlülüğünü gösteriyor. Bununla gurur duymamız lazım. Yeni YHT hatlarının planlanması da bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2003 yılında ortaya koyduğu demiryolu vizyonu ile millete hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Böyle sonuçları gördükçe ülke ve kurum olarak çok sevinçli ve heyecanlıyız” diye konuştu.