Hızlı tren hazırlığı

Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yakın zamanda hizmete açılması beklenen Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının ilçelerinin gelişmesine büyük katkı sunacağını söyledi.

Ekinci, Yozgat'ın başta Sorgun olmak üzere birçok ilçesinde zengin termal su kaynaklarının bulunduğunu belirterek, "İlçemizde 800 dönüm alan üzerinde yatarıma dönük bazı projelerimiz var. Sorgun Belediyesine ait ruhsat sahası üzerinde sıcak su arayışımız devam ediyor. Şu an araştırma yapılıyor, birkaç farklı noktada tespit yapıldı ve önümüzdeki günlerde sondaj çalışması yapılacak" dedi. Özellikle termal otel konusunda yatırımcıları Sorgun'a davet eden Ekinci, "Biz her fırsatta yatırımcıyı ilçemize davet ediyoruz. Sorgun'da otel konusunda yatırım yapmak isteyenlere belediye olarak her konuda yardımcı oluruz. Hızlı trenin ilçemize ulaşım açısında çok büyük katkısı olacak. Yatırıma yönelik iş insanlarıyla yaptığımız toplantılarda yatımcıların ilk sorusu ulaşım oluyor. Havalimanı, hızlı tren soruluyor. Ulaşım olduğunda yatırımcının ilçemize geliş gidişi daha rahat olacak. Ankara'ya olan mesafenin çok kısalması nedeniyle Ankara'daki hemşehrilerimizin Sorgun'a gelip gideceğini hatta Sorgun'a yerleşeceğini düşünüyorum. Amacımız Sorgun'u termal turizmin merkezi yapmaktır" diye konuştu. Özellikle, ilçede içme suyu şebekesinin çok eski olduğunu ve büyük çoğunluğunun asbestli borularla sağlandığını kaydeden Ekinci, "Halkımızın sağlığını düşündüğümüz için ilk etapta ana borular olmak üzere değiştirme çalışması başlattık ve bugüne kadar yaklaşık 40 kilometre asbestli boruyu değiştirdik. Bu yıl da yaklaşık 9 milyon liralık bir ihale yaptık. Hedefimiz bütün asbestli boruları değiştirmektir" ifadelerini kullandı. Ekinci, hem ilçeye görsellik hem de eğitime katkı sunmak için gezegenlerin maketini ve bir caddeye de satranç tahtası yerleştirdiklerini anlatarak, öğrencilerin gezegenleri görerek öğrendiğini, caddede satranç oynayarak zamanlarını değerlendirdiklerini sözlerine ekledi. (Ömer Ertuğrul/aa)