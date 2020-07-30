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Hızlı Tren çalışmalarına devam

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi çalışmalarının yapıldığı güzergahta havadan incelemelerde bulundu.

30 Temmuz 2020 Perşembe 03:28
Hızlı Tren çalışmalarına devam

YAPIMI devam eden Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi güzergahını havadan inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projede gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Yerköy şantiyesinde brifing alan Bakan Karaismailoğlu, projenin Elmadağ şantiyesinde de çalışmaları gün içinde yerinde görme imkanı buldu.
Yapımı 2007 yılında başlatılan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, 151 kilometresi Kayaş-Yerköy ve 242 kilometresi de Yerköy-Sivas arasında olmak üzere iki etap halinde 393 kilometre bir demiryolu hattını içeriyor.
Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının bu yıl içerisinde bitmesi doğrultusunda çalışmaların devam etiğini bildirdi. Karaismailoğlu, ‘’Hat bittiğinde 400 kilometrelik Ankara-Sivas hızlı tren 250 kilometre hızla kat edecek olup üzerine 8 tane istasyon var. İnşallah bu yıl içerisinde hizmet aldığımızda vatandaşlarımız, hızlı trenin konforundan ve yüksek standartlı tren yolu ulaşımından faydalanmış olacak. İnşallah bu konforu ülkemizde yaygınlaştırmak için bütün çabalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi. 

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Hızlı Tren çalışmalarına Devam
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