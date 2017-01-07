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Hızlı okuma kursu

07 Ocak 2017 Cumartesi 04:16
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, ‘Bozok’tan Yeşeren Umutlar-2’ projesi devam ediyor.

Hızlı okuma kursu
Proje faaliyetlerinden biri olan öğrencilerin başarılarının artırılması ve okuma sırasında yapılan hataları ortadan kaldırarak etkili ve anlayarak hızlı okuma becerisi kazandırmak amacıyla hedef kitlede bulunan ve TOKİ Ortaokulunda eğitim gören 15 öğrenciye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında "Hızlı Okuma Teknikleri Kursu" düzenlendi. 
Toki Ortaokulunda "Hızlı Okuma Teknikleri Kursu’na” katılım sağlayan öğrenciler arasında kurs bitiminde dereceye giren ilk üç öğrenciyi belirlemek amacıyla hızlı okuma yarışması yapıldı
İl emniyet müdürlüğü eğitim şube müdürü Ayşe Uslu, okul müdürü ve yardımcılarının katılımıyla kursiyerlerin tümüne eşofman takımı ve kitap, bloknot ve kalem hediye edilmiş ayrıca dereceye giren ilk üç öğrenciye e-kitap hediye etti. 
Ayrıca tüm öğrencilere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından katılım belgesi düzenlendi.

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