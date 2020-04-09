Hızlı Hat devrede

Bir yandan sağlık kuruluşlarında enerji sorunu yaşanmaması için arıza, bakım ve onarım ekiplerini alarm durumuna geçiren ÇEDAŞ, diğer yandan da çağrı merkezi bünyesinde oluşturduğu özel Hızlı Hat ile Yozgat, Sivas, Tokat illerindeki tüm sağlık kuruluşlarına bekletmeden hizmet veriyor.

ALO 186 Çağrı Merkezi’nde; üç ildeki özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile sağlığı ve diyaliz merkezleri de dâhil olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının hızla ulaşabilmesi için ÇEDAŞ tarafından tanımlanan Hızlı Hat bulunuyor. Bu hat sayesinde sağlık kuruluşlarından arayanlar tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanarak talep ve şikâyetlerini iletebiliyor. Çağrı merkezi de gelen talepleri hızla sahadaki ekiplere ileterek sağlık sistemine kesintisiz enerji ulaştırıyor.