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Hızlı Hat devrede

YENİ tip Korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanları var güçleri ile çabalarken Yozgat, Sivas, Tokat illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik de bu zorlu günlerde kesintisiz enerji için tüm personeli ile özverili bir çalışma sergiliyor.

09 Nisan 2020 Perşembe 03:28
Hızlı Hat devrede

Bir yandan sağlık kuruluşlarında enerji sorunu yaşanmaması için arıza, bakım ve onarım ekiplerini alarm durumuna geçiren ÇEDAŞ, diğer yandan da çağrı merkezi bünyesinde oluşturduğu özel Hızlı Hat ile Yozgat, Sivas, Tokat illerindeki tüm sağlık kuruluşlarına bekletmeden hizmet veriyor.

ALO 186 Çağrı Merkezi’nde; üç ildeki özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile sağlığı ve diyaliz merkezleri de dâhil olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının hızla ulaşabilmesi için ÇEDAŞ tarafından tanımlanan Hızlı Hat bulunuyor. Bu hat sayesinde sağlık kuruluşlarından arayanlar tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanarak talep ve şikâyetlerini iletebiliyor. Çağrı merkezi de gelen talepleri hızla sahadaki ekiplere ileterek sağlık sistemine kesintisiz enerji ulaştırıyor.

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Hızlı Hat Devrede
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