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HIZ KAZANDI

YOZGAT'tan geçmekte olan Ankara-Tiflis bağlantılı İpek Yolu Hızlı Tren projesinin birinci etabını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas arasındaki kesimde daha önce tamamlanan altyapının ardından Yerköy ilçesinde düzenlenen törenle üst yapı çalışmalarına da başlanıldı.

HIZ KAZANDI

YOZGAT'tan geçmekte olan Ankara-Tiflis bağlantılı İpek Yolu Hızlı Tren projesinin birinci etabını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas arasındaki kesimde daha önce tamamlanan altyapının ardından Yerköy ilçesinde düzenlenen törenle üst yapı çalışmalarına da başlanıldı.

26 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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HIZ KAZANDI

Ankara- Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren projesinde üst yapı çalışmaları başladı. Proje kapsamında ilk ray serimi  Yerköy ilçesinde gerçekleştirildi. Burada yapılan törene Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, milletvekilleri, bürokratlar çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan İsmet Yılmaz, "Ankara'yı Yozgat'a, Yozgat'ın Sivas'ın kapı komşusu yapacak, arasındaki mesafeleri kaldıracak, zamanı hızlandıracak Yozgat Yerköy Yüksek Hızlı Tren üst yapı temel atma töreni hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
Bakan Ahmet Arslan ise konuşmasında, projenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bir yıl içerisinde bu projedeki bütün çalışmaları bitireceğiz. Önümüzdeki yıl bu zamanlar testlerine başlamış olduğumuz yüksek hızlı tren de bu süreçle birlikte yine inşallah 2.5-3 ay içerisinde testlerini bitirip 2019'da Kırıkkaleliyi, Yozgatlıyı, Yerköylüyü, Sivaslıyı yüksek hızlı trenle buluşturmuş olacağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında 29 milyon metre küp dolgu var. Bunun 25 milyon metre küpü tamamlandı. İnşallah Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas, bunlar yüksek hızlı trene hizmet eden istasyonların olduğu yerler olacak. Seyahat süresi, Ankara'dan Yozgat'a bir saat, Yozgat'tan Sivas'a bir saat. Yani Sivas, Yozgat, Ankara iki saat. Ankara'dan İstanbul'a inşallah 2.5 saat. 5.5 saatte Sivaslı İstanbul'a gidebilecek" diye konuştu.
Projenin uzunluğunun 405 kilometre olduğunu söyleyen Bakan Arslan, "Projenin bedeli 9 milyar. 405 kilometrelik hatta birçok tünel var. Biz bir tünelden 41 yılda çıkmışız. Bolu dağı tünelinde 19 yılda çıkmışız. Bu projede 49 tane tünel var. 66 kilometre tünel var. Türkiye 80 yılda Ak Parti iktidarlarına kadar toplam 50 kilometre tünel yapmış. 80 yılda 50 kilometre tünel, sadece bu projede 66 kilometre tünel ve 54 kilometresi bitmiş durumda" diye konuştu.
BOZDAĞ, ELEŞTİRDİ
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, konuşmasında ilk olarak projenin önemine dikkati çekti. Daha sonra konuşmasında CHP'yi eleştiren Bozdağ, "Bu CHP zihniyetine kalırsak, biz Marmaray'ı yapamazdık, dünyanın en büyük havaalanını yapamazdık. Eğer bunların zihniyetine kalsaydık, 3'üncü köprüyü, Çanakkale Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü bırakın yapmayı, yapmayı aklımızdan dahi geçiremezdik. Gezi olaylarını hatırlar mısınız? Meydanlara çıktılar. 3-5 ağacı bahane edenler ne dediler, 'hükümet 3'üncü havaalanını durdurmalıdır, köprüyü, nükleer santralleri durdurmalıdır'. Türkiye'yi ayağa kaldıracak, güçlü hale getirecek ne kadar proje varsa, bunları durdurun diyorlardı. Avrasya Tüneli, Marmaray bunlar geciktiyse de bu CHP zihniyetinin ve o zihniyete sahip olanların yargıda ve başka yerde çıkardıkları engeller nedeniyle gecikmiştir. Bunlar bir yere çivi çakmadılar, ama çakılan her çivinin karşısında duruyorlar. Biz onlara uysaydık, bunların hiçbirini yapamazdık" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve bakanlar Yılmaz ve Arslan ile beraberindekiler panel serme makinesine binerek, ilk ray serimini gerçekleştirdi.

 

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