Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1432.8
ALTIN
527.47
DOLAR
9.2205
STERLİN
12.7753
EURO
10.7589

Hititler’in Kutsal Ağacı

Hititler'in gölgesinde dua etmeleri nedeniyle 'kutsal' kabul edilen, ilk kez Yozgat'ta keşfedilmesi nedeniyle de 'Crataegus Yosgatica' olarak adlandırılan Alıç, günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:57
Hititler’in Kutsal Ağacı

Endemik Bitkiler konusunda araştırmalar yapıp, makaleler yazan Hasan Torlak, 'Yozgat'ın Endemik Bitkileri' konusundaki araştırma yazısında, Hititlerin en sevdiği ağaçlardan birisinin de alıç olduğuna dikkat çekti. Torlak, "Hititler, tanrılarına bu ağacın dibinde yakarırlardı. İlk defa Yozgat'ta keşfedildiğinden, bu ilimizden adını alan Yozgat Alıç'ı 'Crataegus Yosgatica' endemik bir bitkidir. Hititlerin kutsal ağacı alıç, Yozgat'tan aldığı güzellikle, Sivas-Ankara karayolundan gelip geçenleri selamlamaktadır" dedi. Yozgat'ta dağlık ve ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen 'sarı' ve 'kırmızı' renkli Alıç meyvesinin kalp ve damarın dostu olduğu da kaydedildi. Marmelat olarak da tüketilen Alıç'ın yapılan klinik ve deneysel çalışmalar sonucunda kalbi koruyucu ve kalp kasını güçlendirici etkilerinin olduğu, kalp damarlarında kan akımını oldukça güçlü bir şekilde artırma özelliğine sahip olduğu ifade edildi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

Anahtar Kelimeler:
Hititler’in Kutsal AğacıYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberHititlerKutsalCrataegusYosgaticaAlıçşifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’TA HEPSi VAR!
YOZGAT’TA HEPSi VAR!
Merkez kendini tanıttı
Merkez kendini tanıttı
MUHTARDAN TEPKi!
MUHTARDAN TEPKi!
Pazarcıların talebini aldı
Pazarcıların talebini aldı
Tanıtımlar başladı
Tanıtımlar başladı
Vefa Toplumu
Vefa Toplumu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim