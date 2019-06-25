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Hisseler Varlık fonunda

KAYSERİ Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığının yüzde 1.07’lik hissesi Varlık fonuna devredildi.

Hisseler Varlık fonunda

KAYSERİ Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığının yüzde 1.07’lik hissesi Varlık fonuna devredildi.

25 Haziran 2019 Salı 06:39
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Hisseler Varlık fonunda

Bu devir işleminden sonra Kayseri Şeker’in ortak sayısı 30’a düşmüş oldu. Daha önce de, özelleştirme idaresinin yüzde 10’luk hissesi varlık fonuna devredilmişti. Bu hisse devri ile birlikte özelleştirme idaresinin Kayseri Şeker’de hissedarlığı sona erdi. Son duruma göre Kayseri Şeker Fabrikası’nın ortaklarından Kayseri Pancar Kooperatifi yüzde 58,6,Türkiye Varlık Fonu yüzde 11,07 hisseye sahip oldu. Fabrikanın, Konya ve Amasya Şeker, Beta Ziraat Pancar Motor, Pankobirlik ile birlikte diğer 24 pancar kooperatifinden, Alpullu, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Burdur, Konya, Ereğli, Uşak, Dinar, Elazığ, Sivas, Muş, Akşehir-Ilgın, Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciş, Yozgat, Bor, Kırşehir Pancar Kooperatifleri ile birlikte toplam 30 ortağı bulunuyor. 

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Hisseler Varlık Fonunda
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