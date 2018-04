HiSARCIKLIOĞLU’NUN YANINDAYIZ

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Hisarcıklıoğlu’nun bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmaların devamı için, Yozgat olarak yanında yer aldıklarını bildirdi. Yozgat’ta oda ve borsaların seçim sürecini tamamladığına dikkat çeken Erkekli, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı olarak, bugüne kadar çalıştıkları gibi bundan sonra da özveri ve gayret ile çalışacaklarını belirtti. Mehmet Erkekli, “Şahsımdan desteklerini esirgemeyen, hep yanımda olan ve bizleri yeniden buralarda görmek isteyen kıymetli üyelerimize şahsım ve meclis üyelerim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

TOBB seçimleriyle ilgili de görüşlerini dile getiren Erkekli, 2002’de göreve gelen Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı hizmetler ile odalar ve borsaların vizyonunu ve kimliğini değiştirerek, iş dünyasına büyük katkılar sağladığına dikkat çekti. Mehmet Erkekli “Biz, ilimizde bulunan Oda ve Borsa Başkanlarımız ile birlikte bu oluşumun mimarı olan Sayın Başkanımızın her zaman yanındayız. Bunun aksini düşünmek iş dünyasına ve gelecek nesillere ihanet etmiş olurdu” şeklinde konuştu.

Erkekli, “Son olarak Rifat Başkanımızın her zaman yanında olduğumuzu her platformda söyledik; söylemeye de devam edeceğiz ve diğer tüm oda borsa başkanlarının da bizler gibi düşünmekte olduğuna inanıyoruz” ifadelerini konuştu.