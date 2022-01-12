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HİSARCIKLIOĞLU’NA ZİYARET

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:52
HİSARCIKLIOĞLU’NA ZİYARET

 Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret eden Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, fikir alış verişinde bulundu. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelerden gelen sorun ve talepleri Hisarcıklıoğlu’na ileten Arslan, sorunların çözüme kavuşturulacağı sözünü aldı. Arslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik başkanımız ile çözüm odaklı konuşmalar yaptık. Ziyaretten önce üyelerimizin sıkıntılarını, sorunlarını ve taleplerini dinleyerek buraya geldik. Bütün istekleri başkanımıza ileterek çözüme kavuşturma sözünü aldık. Bizlerde elimizden gelenin fazlasını yaparak sorunlarımızı çözeceğiz. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduğumuz ziyaret kapsamında nazik ev sahipliği ve yakın ilgisi için birlik başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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