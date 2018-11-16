Hırsızlık zanlıları yakalandı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Merkez ve Sorgun ilçesinde meydana gelen faili meçhul 3 trafo ve bir kablo hırsızlığı olayı ile ilgili operasyonda 3 zanlıdan ikisi yakaladı.