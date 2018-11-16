Hırsızlık zanlıları yakalandı

Araç ile çalınan malzemeleri Ankara ilinde bir hurda dükkanına sattıkları bilgisi doğrultusunda incelenen Mobese kayıtlarında, aracın Ankara ili İskitler sanayi sitesinde bulunan hurdacıya gittiği, çalıntı malzemeleri hurdacıya sattığı tespit edildi. Yerköy ilçesinde yakalanan zanlılardan birisi adli makamlarca tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlının ise yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
16 Kasım 2018 Cuma 06:55
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