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Hırsızlık zanlıları yakalandı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Merkez ve Sorgun ilçesinde meydana gelen faili meçhul 3 trafo ve bir kablo hırsızlığı olayı ile ilgili operasyonda 3 zanlıdan ikisi yakaladı.

Hırsızlık zanlıları yakalandı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Merkez ve Sorgun ilçesinde meydana gelen faili meçhul 3 trafo ve bir kablo hırsızlığı olayı ile ilgili operasyonda 3 zanlıdan ikisi yakaladı.

16 Kasım 2018 Cuma 06:55
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Hırsızlık zanlıları yakalandı

Araç ile çalınan malzemeleri Ankara ilinde bir hurda dükkanına sattıkları bilgisi doğrultusunda incelenen Mobese kayıtlarında, aracın Ankara ili İskitler sanayi sitesinde bulunan hurdacıya gittiği, çalıntı malzemeleri hurdacıya sattığı tespit edildi. Yerköy ilçesinde yakalanan zanlılardan birisi adli makamlarca tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlının ise yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

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Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
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