Hırsızlık yapılan evlerde inceleme

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Boğazlıyan Jandarma Komutanı, Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte beldeye giderek, hırsızlık yapılan evlerde incelemelerde bulundu. Başsavcı Dilsiz, Kolluk Kuvvetleri ve bütün kurumların olayın üzerine gittiklerini, bu olayların ilk günden itibaren takipçisi olduklarını belirtti. Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, son yaşanan hırsızlık olaylarından önce 25 konuta yönelik hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğunu, bunlardan 14’ünde hırsızlık olayının yaşandığını hatırlattı. Başkan Gümüş, hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak Valilik, Kaymakamlık Alay Komutanlığı ve Cumhuriyet Savcılığının yakından ilgilendiğini, suçluların yakalanması için çalışıldığını söyledi.