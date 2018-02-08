Hırsızlık olayları aydınlatıldı

Yapılan yazılı açıklamada, Yozgat merkeze bağlı köylerde 2017 yılının kasım ayından bugüne kadar 18 ayrı hırsızlık olayı ihbar edildi.
Yapılan çalışma sonucunda, olayların faili oldukları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Zanlılar sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu.
08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Yapılan yazılı açıklamada, Yozgat merkeze bağlı köylerde 2017 yılının kasım ayından bugüne kadar 18 ayrı hırsızlık olayı ihbar edildi.
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