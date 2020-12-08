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Hırsızlık olayı AYDINLATILDI

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını aydınlatıp, zanlıyı da yakalayarak, yargılanıp, cezaevine konulmasını sağladı.

08 Aralık 2020 Salı 00:28
Hırsızlık olayı AYDINLATILDI

Yozgat il merkezinde 24 Kasım 2020 tarihinde park halindeki otobüsün gece çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şubeya bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde aracın Kırıkkale’nin Delice ilçesinde olduğu tespit edildi. Otobüs görevlilerce bulunarak, sahibine teslim edildi. Ekipler, şüpheli şahsın izi sürülerek olaydan bir gece sonra Çorum ve Amasya’nın Merzifon ilçesinde otomobil çaldığı, bilgisine ulaştı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorum ve Amasya’da 3 gece üst üste oto çaldığı belirtilen şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit ederek, yakalanmasına yönelik detaylı çalışma gerçekleştirdi. Şüpheli şahıs, yakalandı, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza ve İnfaz kurumuna teslim edildi. 

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Hırsızlık Olayı AYDINLATILDI
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