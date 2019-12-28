Hırsızlığa 2 tutuklama

4 ilçede çeşitli tarihlerde meydana gelen 26 ayrı hırsızlık olayının failleri, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda aydınlatıldı. Plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, hırsızlık olaylarının failleri olduğu ileri sürülen iki şüpheli, Sarıkaya ilçesinde operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 26 ayrı hırsızlık olayında çalınan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin çeşitliliği dikkat çekti. İnşaat malzemesinden, elektrikli ev aletlerine, mutfak eşyalarından tarımsal sulama motorlarına, otomobil parçalarından derin kuyu pompalarına kadar birçok malzeme sahiplerine teslim edildi. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.