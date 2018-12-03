Hırsızlar yakalandı

Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin olay yerinden beyaz renkli bir otomobil ile kaçtıkları, 4 kişi oldukları görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamerasından aracın plakası ve şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edilip, takibe başlandı. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan operasyon sonucunda, Kayseri ilinde ikamet ettikleri tespit edilen 4 şüpheliden ikisi Kayseri’de yakalandı. Diğer iki şüphelilerin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Yakalanan iki kişi sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Sorgun İlçesinde meydana gelen bir evden hırsızlık olayı ile Nevşehir Kozaklı ilçesinde meydana gelen iki hırsızlık olayı da bu şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.