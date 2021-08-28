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Hırsız komşu çıktı

Yozgat’ta meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayının faili olduğu ileri sürülen şahıs yakalandı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:12
Hırsız komşu çıktı

Edinilen bilgilere göre, Yozgat Merkez Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde aynı sitede 3 ayrı ikamette 19 Ağustos 2021 tarihinde hırsızlık olayı yaşandı. Müştekilere ait toplam 60 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı belirlendi. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti, yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarında olağan dışı durum olduğu tespit edildi, ikametinde de hırsızlık olan 23 yaşındaki müşteki üzerinde yoğunlaştırılarak, soruşturma sürdürüldü. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde şahsın önce aynı kattaki komşusunun evine girerek hırsızlık yaptığı, sonrasında da başka bir komşusunun evine girdiği, kendi ikametinde de hırsızlık gerçekleştiği süsü verdiği tespit edildi. Şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı, ikametlerde çaldığı ziynet eşyaları ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 

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Hırsız Komşu çıktı
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