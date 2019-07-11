Hint keneviri operasyonu

Yerköy 100. Yıl Mahallesi Kızılbayır mevkiinde Hint keneviri ekildiği bilgisini alan Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Belirlenen alanda drone ile inceleme yapan polis tarların çeşitli yerlerinde ekili hint keneviri tespit etti. 41 kök hint keneviri ele geçirilen operasyonda şüpheli Ü.C. (26) gözaltına alındı.