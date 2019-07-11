Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98585
ALTIN
260.024
DOLAR
5.7100
STERLİN
7.1150
EURO
6.4202

Hint keneviri operasyonu

YERKÖY ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint keneviri operasyonu

YERKÖY ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
36 Okunma
Hint keneviri operasyonu

Yerköy 100. Yıl Mahallesi Kızılbayır mevkiinde Hint keneviri ekildiği bilgisini alan Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Belirlenen alanda drone ile inceleme yapan polis tarların çeşitli yerlerinde ekili hint keneviri tespit etti. 41 kök hint keneviri ele geçirilen operasyonda şüpheli Ü.C. (26) gözaltına alındı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Toplulaştırma çalışması
Toplulaştırma çalışması
Sona gelindi
Sona gelindi
Polis Adaylarından doğa yürüyüşü
Polis Adaylarından doğa yürüyüşü
Kursiyerlere bisiklet
Kursiyerlere bisiklet
Ekinci, muhtarlarla istişare yaptı
Ekinci, muhtarlarla istişare yaptı
Çimler bakımda
Çimler bakımda
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim