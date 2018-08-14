Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92685
ALTIN
263.689
DOLAR
6.9988
STERLİN
8.7706
EURO
7.9740

Hint Keneviri bulundu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şahsın evlerinde yasadışı kenevir bitkisi ektiğini belirleyerek, Esenli Köyünde belirlenen evlere yönelik operasyonda düzenledi.

Hint Keneviri bulundu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şahsın evlerinde yasadışı kenevir bitkisi ektiğini belirleyerek, Esenli Köyünde belirlenen evlere yönelik operasyonda düzenledi.

14 Ağustos 2018 Salı 07:00
8 Okunma
Hint Keneviri bulundu

Yozgat C. Başsavcılığının arama kararı ile şüphelilerin ikamet ettiği ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama neticesinde bahçede ekili toplam 86 kök, esrar hammaddesi olarak kullanılan dişi Hint keneviri bitkisi ile ev içerisinde 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Heykel Atölyesine KOP desteği
Heykel Atölyesine KOP desteği
ANLAMLI AÇILIŞ
ANLAMLI AÇILIŞ
Döviz uyarısı
Döviz uyarısı
Küpesiz kurbanlık almayın
Küpesiz kurbanlık almayın
Döviz bürolarına akın ettiler
Döviz bürolarına akın ettiler
Askıda Ekmek
Askıda Ekmek

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim