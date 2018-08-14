Hint Keneviri bulundu

Yozgat C. Başsavcılığının arama kararı ile şüphelilerin ikamet ettiği ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama neticesinde bahçede ekili toplam 86 kök, esrar hammaddesi olarak kullanılan dişi Hint keneviri bitkisi ile ev içerisinde 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

