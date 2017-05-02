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Hijyenik pazar!

02 Mayıs 2017 Salı 23:59
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Belediye Başkanı Kazım Arslan dün itibariyle kapalı pazar yerinde tezgah açmaya başlayan köylü pazarcıları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Hijyenik pazar!
Başkan Kazım Arslan, pazarcı esnafıyla köylü pazarcılar arasında yaşanan anlaşmazlığı da devreye girerek çözüme kavuşturdu.
Başkan Kazım Arslan, Yozgat’ta yılların eksikliği olan kapalı pazar yeri ve sosyal tesisleri kısa sürede hizmete kavuşturduklarını hatırlattı.
Başkan Arslan, pazarda sadece Çarşamba günleri tezgah açıldığını hatırlatarak, “Kalan günlerde burası boş kalıyordu. Bunun dışında hijyenik ve uygun olmayan ortamlarda gerek köylü pazarcı, gerekse pazarcı esnafı tezgah açıyordu. Bu duruma son veriyoruz” dedi.
Başkan Arslan, köylü pazarcıların Salı günleri hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ürünlerini satmaya başladığını, Çarşamba günleri ise pazarcı esnafının tezgah açacağını söyleyerek, “Cuma günleri kadın el emeği pazarı, Cumartesi ise Yozgatlı esnaflarımız tarafından sosyete pazarı adıyla buraya pazar kurulacak” diye konuştu.
Kazım Arslan, “Kış aylarında ise açık alanları kapatmak suretiyle burayı yine sıcak, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde pazarcıların ve vatandaşın hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.
Köylü pazarcılar ise kapalı pazar yerinde daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ürünlerini satışa sunduklarını ve Yozgatlı vatandaşların ise daha yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.
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