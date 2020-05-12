Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97792
ALTIN
385.751
DOLAR
7.0696
STERLİN
8.6964
EURO
7.6445

Hijyenik çalışma ortamı

Akdağmadeni Belediyesi, yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte ettirdi.

12 Mayıs 2020 Salı 00:54
Hijyenik çalışma ortamı

AKDAĞMADENİ Belediyesi, normalleşme adımları çerçevesinde faaliyetlerine yeniden başlayan berber ve kuaför salonlarında hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptırdı. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla berberlerin Kontrollü Sosyal Hayat Tarzına uygun olarak hizmetlerine başlamalarına katkı sağlandı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’İş yerlerinde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra belediyemiz tarafından berber ve kuaför esnafımıza içerisinde maske - el dezenfektanı ve koruyucu yüz siperliği bulunan hijyen paketi teslim edildi. Esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarımız belirli aralıklarla devam edecektir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hijyenik çalışma Ortamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başer’den müjdeli haber
Başer’den müjdeli haber
Esnaf ziyareti
Esnaf ziyareti
Esnaftan ‘Batıyoruz!’ çığlığı
Esnaftan ‘Batıyoruz!’ çığlığı
Berberler mutlu
Berberler mutlu
Üniversite Hastanesine destek
Üniversite Hastanesine destek
Hayvanları sahiplendi
Hayvanları sahiplendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim