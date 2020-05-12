Hijyenik çalışma ortamı

AKDAĞMADENİ Belediyesi, normalleşme adımları çerçevesinde faaliyetlerine yeniden başlayan berber ve kuaför salonlarında hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptırdı. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla berberlerin Kontrollü Sosyal Hayat Tarzına uygun olarak hizmetlerine başlamalarına katkı sağlandı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’İş yerlerinde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra belediyemiz tarafından berber ve kuaför esnafımıza içerisinde maske - el dezenfektanı ve koruyucu yüz siperliği bulunan hijyen paketi teslim edildi. Esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarımız belirli aralıklarla devam edecektir’’ dedi.