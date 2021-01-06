Hijyene dikkat çekildi

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ekmek konusunda hijyen kurallarına uyulmasına yönelik hazırlattığı uyarıcı afişlerin dağıtımını sürdürüyor. Ülke gündemini uzun süredir işgal eden Covid-19 Pandemisiyle mücadelede yer tutması adına başlatılan uyarıcı ve farkındalık amaçlı çalışmalar devam ediyor. Fırınlarda ve ekmek satışı yapılan market, bakkal gibi işletmelerde satılan ekmeğin müşteriye teslimi sırasında, çalışanların paraya temas ettikleri elleriyle ekmeğe dokundukları hatırlatıldı. Paraya temas eden eliyle ekmeğe dokunulmaması konusunda işletme çalışanlarının uyarılması istendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, ekmek hijyeni ile ilgili afişin sadece Pandemi döneminde değil tüm zamanlarda geçerliliğini koruması gerektiğini söyledi. Özkaya, ‘’Ekmek satışı yapan işletme çalışanlarının parayla temas ettiği eliyle ekmeğe temas etmemesi konusunda gereken hassasiyeti göstermeleri çok önemli bir konudur. Zira gerek bozuk paralar gerekse banknotlarda yer alan sayısız mikroorganizmalar ekmeğe geçebileceğinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekir’’ dedi. Bu konular sadece kamunun denetimi ile değil aynı zamanda oluşacak toplumsal duyarlılıkla çözülebileceğini bildiren Özkaya, tüketicilerden alışverişlerinde bu konuya hassas yaklaşmalarını, işletme sahiplerini de bu konuda uyarmalarını talep ettiklerini sözlerine ekledi.