Hijyen Toplantısı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu toplantısına başkanlık etti. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’ imzalandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla ‘Okulum Temiz’ belgelendirme programı yürürlüğe alındığı kaydedildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği birim çalışanları ve İl geneli okul müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme kılavuzu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılacak iş ve işlemler ile alınacak tedbirlerin konuşulduğu toplantı iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.