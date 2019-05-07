HiJYEN OLMAZSA OLMAZ!

Ellerimizin yeterli ve doğru şekilde temizlenmemesinin birçok enfeksiyona yol açtığı, solunum yolu hastalıkları ve ishallerin bunlardan sadece bazıları olduğuna dikkat çekildi. Dünya genelinde ölüme yol açan hastalık yükünün dağılımı içinde ilk iki sırada alt solunum yolu enfeksiyonlarının yer aldığı hatırlatılarak, ‘Dünya Sağlık Örgütü tarafından hijyen eğitimi ve el yıkamanın geliştirilmesinin, diyare olgularının yüzde 45'e kadar azaltılmasını sağlayabilen basit ve maliyet etkin uygulamalar olduğu belirtiliyor’ denildi. Günlük yaşantımızda ellerimizi sürekli kullandığımız için en fazla mikroorganizma, bakterinin burada barındığına vurgu yapıldı, ellerimizi etkili bir şekilde yıkamayıp, yeterli ve doğru şekilde temizlenmediğimiz zaman birçok enfeksiyona yol açıldığı, solunum yolu hastalıklarına neden olunduğu ifade edildi. Toplumumuzda doğru el yıkama konusunda bir farkındalık olmadığına da dikkat çekildi. ‘Ellerimizi yıkıyoruz ama sadece su kullanarak, eğer doğru süre ve teknikle yıkanırsa yüzde 100'e kadar mikroplardan arınabiliyoruz. Doğru süre 30 saniye ve doğru teknik 12 basamak uygulanması, ellerimizi bu şekilde yıkamalıyız. Ayrıca hijyen açısından katı sabun kullanımını da önermiyoruz’ görüşüne yer verildi. Türkiye'de özellikle Yozgat gibi daha çok tarım sektörünün yaygın olduğu bölgelerde, tarım sektöründe çalışanların bulundukları ortamların uygun olmaması nedeniyle sabun kullanımının yetersiz olduğunun da altı çizildi. Yozgat'ta kırsal bölgelerdeki tarım alanlarında çalışanların, beraberlerinde sabun götürme imkanları bulunmaması, çalışma aralarında genel olarak akar suların tercih edilmesi veya testi, bidon gibi kaplarla taşımayla götürülen suların tasarruflu kullanılması ihtiyacının doğması gibi nedenlerden ötürü sabun kullanımının düşük olduğu bildirildi. Ancak, son yıllarda kullanımı ve taşıması kolay olan sıvı sabunun yaygınlaşması, kırsal bölgelerde tarım sektöründe çalışanların da sabun kullanımını artırmasında önemli rol oynadığı kaydedildi. Türkiye'de daha çok sabun kullanılmasını sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyanın devam ettiği bildirildi.