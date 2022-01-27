Hijyen Eğitimi verildi

Yozgat’ta İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 5 Şubat 2013 tarih ve 28550 sayılı ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ gereği eğitim verildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonu’nda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların, kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışanlara yönelik, ‘Özel Hijyen Şartları ve Gıda Güvenilirliği Eğitimi’ verilerek, çalışanlar bilinçlendirildi. •Sümeyye İlhan •